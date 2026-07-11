Horóscopo del domingo 12 de julio: predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo del zodiaco

¿Qué tienen preparado los astros para ti este domingo 12 de julio? Si quieres saber cómo te irá en el amor, el trabajo, la salud y el dinero, ya puedes consultar el horóscopo de Josie Diez Canseco, una de las astrólogas más reconocidas del país. Descubre las predicciones para Aries, Tauro, Géminis y los demás signos del zodiaco, y conoce qué energías marcarán tu día para tomar mejores decisiones y aprovechar las oportunidades que el destino podría poner en tu camino.

Horóscopo de Josie Diez Canseco para este domingo 12 de julio

ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Estás con muchas ilusiones de estabilidad. Hoy tu ansiedad te llevará a presionar a la persona que te gusta. También mejorará tu trato con los demás, sobre todo con un familiar de quien te habías distanciado por malos entendidos. Un dinero ahorrado te servirá para saldar deudas.

Número de suerte, 22.

TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Participarás con esa persona en una reunión familiar y te sentirás feliz. Es un buen día para compartir con tu entorno más íntimo. Será el comienzo de un ciclo lleno de armonía, unión y mucha comunicación. Tu economía seguirá mejorando.

Número de suerte, 4.

GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Te sentirás fastidiado y con mucha ansiedad; trata de calmarte. El dinero que invertiste en ese pasatiempo te traerá ingresos que ni imaginabas. Ahora tendrás otro motivo para celebrar con tus seres queridos.

Número de suerte, 10.

CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Hoy tu intuición te permitirá saber más de lo que imaginas; alguien especial te buscará. No temas disfrutar las ganancias de tu trabajo con las personas que quieres. Verás que tendrás otra oportunidad de incrementar tus ingresos.

Número de suerte, 7.

LEO: 22 JUL-22 AGO.: Hoy querrás olvidarte de los problemas y pasar más tiempo con la persona que amas. Después de algún tiempo y de arduo trabajo, decidirás hacer un paréntesis para descansar, y nada será mejor que al lado de tus amistades. Gastarás parte de tus ahorros.

Número de suerte, 14.

VIRGO: 23 AGO-22 SET.: El ambiente cálido que te brindará esa persona te impulsará a hablar de tus sentimientos. Tendrás mucha suerte hoy, pero no abuses y trata de medirte a la hora de gastar, o quizás mañana estarás arrepentido de tus excesos.

Número de suerte, 8.

LIBRA: 23 SET.-22 OCT.: Estarás romántico y seductor; tendrás la seguridad de que llamarás la atención. Sientes que tu economía está mejor que antes y lo aprovecharás. Decidirás hacer un pequeño viaje; el descanso también te servirá para renovar energías.

Número de suerte, 11.

ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Los consejos objetivos de esa persona te ayudarán a manejar esa situación y te sentirás feliz. Cuidado: una compra improvisada podría generarte más gastos de los programados. Trata de ser cuidadosa o, sin querer, perderás los ahorros de todo el mes.

Número de suerte, 3.

SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Las tensiones que vives se calmarán hoy, y los consejos de esa persona te ayudarán. Exagerarás en tu plan de ahorro y esta situación está generando mucho malestar entre tus seres queridos. Buscarás el equilibrio en tu economía.

Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Saldrás en busca de tranquilidad; el aire libre calmará los ánimos. Ten paciencia. Los gastos exagerados en compras innecesarias podrían afectar tu economía. Trata de controlarte antes de que te desestabilices y te perjudiques un poco.

Número de suerte, 19.

ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Desistirás de tus planes de viajar y decidirás quedarte con la persona que te gusta. Te organizarás tan bien que podrás darle buen uso a tu dinero. Hoy harás esa compra que tenías pensada y te quedará algo para compartir con la familia.

Número de suerte, 15.

PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Seguirás rechazando invitaciones y prefiriendo la soledad; después buscarás el amor. Te darás cuenta de que tienes facilidad de convencimiento. Hoy usarás ese talento para llegar a un buen acuerdo en una compra que necesitas.