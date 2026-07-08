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Horóscopo del jueves 9 de julio de 2026: acertadas predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo
El horóscopo del jueves 9 de julio, de Josie Diez Canseco, revela predicciones para cada signo del zodiaco. Conoce lo que los astros tienen reservado para ti.
Con el inicio de un nuevo día, las energías del universo vuelven a moverse y podrían traer cambios inesperados para cada signo del zodiaco a través del horóscopo. Si quieres descubrir qué te deparan el amor, el trabajo, la salud y el dinero este jueves 9 de julio de 2026, revisa las acertadas predicciones de Josie Diez Canseco, quien revela, a través de la interpretación de los astros y el tarot, las oportunidades, desafíos y consejos que marcarán tu jornada.
PUEDES VER: Horóscopo del miércoles 8 de julio: predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo del zodiaco
Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del jueves 9 de julio
ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Tu vida afectiva se consolida cada vez más; compartirás ideas y proyectos con la persona que te interesa. Ingresas a una etapa económica estable, no gastes más de la cuenta para que esto te dure. Será un día propicio para los negocios.
- Número de suerte 1.
TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Pondrás en claro tus sentimientos y cortarás con el pasado; al fin te sentirás libre y con nuevas expectativas. Renovarás contrato con algunos cambios muy beneficiosos. No te dejes llevar por tus temores y sigue tus instintos, contarás con un buen equipo de trabajo.
- Número de suerte 9.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu vida sentimental dará un vuelco; hoy conocerás a alguien con tus mismos ideales. Gente del extranjero se contactará contigo y te hará una oferta laboral que no deberás dejar pasar. Te irá bien en los negocios y tendrás mejores posibilidades.
- Número de suerte 5.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Día de reencuentro y reconciliación; olvidarás ofensas y resentimientos, te darás otra oportunidad. Tus proyectos serán aceptados, empieza cuanto antes a trabajarlos, recuerda que ahora todo depende de la experiencia que has adquirido.
- Número de suerte 18.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Estarás exigente y tratarás de imponer tus ideas; tranquilízate y recuperarás la armonía. Antes de creerte autosuficiente, piensa que eso te traerá consecuencias desagradables; sé más comunicativo y acepta el apoyo de tus compañeros de trabajo.
- Número de suerte 10.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Empezarás el día con desacuerdos sentimentales, es momento de hablar con claridad. Después de un período de austeridad, conseguirás el trabajo adecuado y con las remuneraciones ansiadas; al fin podrás estabilizarte como deseabas.
- Número de suerte 6.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tu día sentimental transcurrirá en total tranquilidad, con largas conversaciones, mucha ternura y cariño. La buena vibra que emitirás se contagiará en tu ambiente laboral. Te contactarás con un grupo de colaboradores que te apoyarán en todo.
- Número de suerte 14.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu atractivo y sensualidad atraerán miradas, la persona que te ama no ocultará sus celos. Alguien de confianza te invitará a formar parte de su sociedad; piénsalo antes de aceptar, lo mejor será que te dejes aconsejar por los expertos.
- Número de suerte 8.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Alguien que conocerás despertará emociones nuevas en ti; será un amor diferente. Tendrás la oportunidad de realizar un viaje por motivos laborales, no la desaproveches; será muy conveniente para tu desarrollo profesional.
- Número de suerte 20.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estás muy confundido con respecto a tus sentimientos, no te dejes llevar por los celos. Tus compañeros de trabajo serán muy solidarios contigo, no seas ansioso; la espera dará frutos, alcanzarás el éxito que tanto anhelas.
- Número de suerte 3.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Las dudas y los celos te atormentarán, habla con esa persona, verás que es un malentendido. Gracias a tu experiencia lograrás hacer una inversión exitosa, hoy descubrirás que todo ha sido para bien y que todo sacrificio tiene su recompensa.
- Número de suerte 4.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Las tensiones continuarán, analiza con cuidado tu situación y sabrás qué necesitas cambiar. En lo laboral te estás quedando estancado, hoy tendrás que dar más de ti; si realmente quieres conservar el puesto que tienes, pon todo de tu parte.
- Número de suerte 21.
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