Horóscopo del jueves 9 de julio de 2026: acertadas predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo

Con el inicio de un nuevo día, las energías del universo vuelven a moverse y podrían traer cambios inesperados para cada signo del zodiaco a través del horóscopo. Si quieres descubrir qué te deparan el amor, el trabajo, la salud y el dinero este jueves 9 de julio de 2026, revisa las acertadas predicciones de Josie Diez Canseco, quien revela, a través de la interpretación de los astros y el tarot, las oportunidades, desafíos y consejos que marcarán tu jornada.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del jueves 9 de julio

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Tu vida afectiva se consolida cada vez más; compartirás ideas y proyectos con la persona que te interesa. Ingresas a una etapa económica estable, no gastes más de la cuenta para que esto te dure. Será un día propicio para los negocios.

Número de suerte 1.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Pondrás en claro tus sentimientos y cortarás con el pasado; al fin te sentirás libre y con nuevas expectativas. Renovarás contrato con algunos cambios muy beneficiosos. No te dejes llevar por tus temores y sigue tus instintos, contarás con un buen equipo de trabajo.

Número de suerte 9.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu vida sentimental dará un vuelco; hoy conocerás a alguien con tus mismos ideales. Gente del extranjero se contactará contigo y te hará una oferta laboral que no deberás dejar pasar. Te irá bien en los negocios y tendrás mejores posibilidades.

Número de suerte 5.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Día de reencuentro y reconciliación; olvidarás ofensas y resentimientos, te darás otra oportunidad. Tus proyectos serán aceptados, empieza cuanto antes a trabajarlos, recuerda que ahora todo depende de la experiencia que has adquirido.

Número de suerte 18.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Estarás exigente y tratarás de imponer tus ideas; tranquilízate y recuperarás la armonía. Antes de creerte autosuficiente, piensa que eso te traerá consecuencias desagradables; sé más comunicativo y acepta el apoyo de tus compañeros de trabajo.

Número de suerte 10.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Empezarás el día con desacuerdos sentimentales, es momento de hablar con claridad. Después de un período de austeridad, conseguirás el trabajo adecuado y con las remuneraciones ansiadas; al fin podrás estabilizarte como deseabas.

Número de suerte 6.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tu día sentimental transcurrirá en total tranquilidad, con largas conversaciones, mucha ternura y cariño. La buena vibra que emitirás se contagiará en tu ambiente laboral. Te contactarás con un grupo de colaboradores que te apoyarán en todo.

Número de suerte 14.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu atractivo y sensualidad atraerán miradas, la persona que te ama no ocultará sus celos. Alguien de confianza te invitará a formar parte de su sociedad; piénsalo antes de aceptar, lo mejor será que te dejes aconsejar por los expertos.

Número de suerte 8.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Alguien que conocerás despertará emociones nuevas en ti; será un amor diferente. Tendrás la oportunidad de realizar un viaje por motivos laborales, no la desaproveches; será muy conveniente para tu desarrollo profesional.

Número de suerte 20.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estás muy confundido con respecto a tus sentimientos, no te dejes llevar por los celos. Tus compañeros de trabajo serán muy solidarios contigo, no seas ansioso; la espera dará frutos, alcanzarás el éxito que tanto anhelas.

Número de suerte 3.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Las dudas y los celos te atormentarán, habla con esa persona, verás que es un malentendido. Gracias a tu experiencia lograrás hacer una inversión exitosa, hoy descubrirás que todo ha sido para bien y que todo sacrificio tiene su recompensa.

Número de suerte 4.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Las tensiones continuarán, analiza con cuidado tu situación y sabrás qué necesitas cambiar. En lo laboral te estás quedando estancado, hoy tendrás que dar más de ti; si realmente quieres conservar el puesto que tienes, pon todo de tu parte.