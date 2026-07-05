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Horóscopo GRATIS del lunes 6 de julio: revisa las acertadas predicciones de Josie Diez Canseco
Este lunes 6 de julio, el horóscopo de Josie Diez Canseco ofrece nuevas predicciones sobre amor, salud y trabajo, ideales para empezar la semana con claridad.
Este lunes 6 de julio, el horóscopo gratuito llega con nuevas y acertadas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo orientación sobre el amor, la salud y el trabajo para iniciar la semana con mayor claridad. En esta edición, la astróloga Josie Diez Canseco comparte sus interpretaciones más recientes, invitando a los lectores a revisar qué les depara el destino y cómo aprovechar las energías del día para tomar mejores decisiones en distintos aspectos de su vida.
PUEDES VER: Horóscopo del domingo 5 de julio: acertadas predicciones y tarot de Josie Diez Canseco según tu signo
Horóscopo de Josie Diez Canseco: acertadas predicciones para el lunes 6 de julio de 2026
ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Estás atravesado por muchas tristezas, olvida el pasado y vuelve a empezar, hoy tendrás una invitación interesante. No te conviene ausentarte de tu trabajo porque alguien puede aprovechar la oportunidad para ganar terreno en tu centro laboral.
- Número de suerte, 20.
TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Hoy sentirás nostalgia del pasado; no hagas comparaciones que solo te confundirían. Noticias de ascensos en tu entorno laboral te pondrán de buen humor, pero no te confíes: sigue adelante y demuestra siempre tu profesionalismo y capacidad.
- Número de suerte, seis.
GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Se avecinan cambios importantes que te devolverán la alegría y, al fin, encontrarás lo que buscabas. Evita inmiscuirte en discusiones de terceros; podrías quedar mal frente a tus superiores. Es tiempo de dedicarte a tus proyectos.
- Número de suerte, 10.
CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Superarás tristezas y decepciones; estarás de buen ánimo y con ganas de divertirte. Todo estará a tu favor. Buscarás la forma de incrementar tus ingresos y encontrarás una excelente opción. Lograrás solucionar tus problemas.
- Número de suerte, 22.
LEO: 22 JUL-22 AGO.: Perdonar y olvidar rencores pasados ha traído paz a tu corazón; hoy harás feliz a esa persona especial. Demostrarás que posees gran talento artístico y creatividad cuando organices actividades benéficas en tu centro laboral. Tus compañeros te lo agradecerán.
- Número de suerte, 14.
VIRGO: 23 AGO-22 SET.: La apatía y el desgano se apoderarán de ti; tu actitud sorprenderá a quienes te rodean. Tu actitud autoritaria será mal vista entre tus compañeros de trabajo. Controla tu temperamento y podrás dirigir a un equipo bastante prometedor.
- Número de suerte, 2.
LIBRA: 23 SET-22 OCT.: Se impondrá la razón y te alejarás de alguien que te causa inquietud; lograrás mantenerte firme. Sorpresas inesperadas alegrarán tu jornada laboral. Una noticia sobre un aumento salarial te incentivará a seguir adelante; ahora sentirás que reconocen tu trabajo.
- Número de suerte, 16.
ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Reconocer tus errores y ser más demostrativo con tus sentimientos traerá cambios maravillosos. Escucharás nuevas ofertas laborales, pero no te conviene comentarlas con tus actuales compañeros; alguien podría oírlas y crearte un conflicto.
- Número de suerte, 12.
SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Tendrás un día sentimental lleno de tensiones, pero no perderás la calma; te mostrarás tolerante. El caos en tu entorno laboral pasará lentamente. Ten paciencia: poco a poco verás que todo vuelve a ser como al principio.
- Número de suerte, 19.
CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Altibajos en el amor: estarás inseguro y reclamarás por todo; cuidado, no pierdas el control. Te encuentras económicamente estable, pero no te descuides y sigue ahorrando. Más adelante podrás comprar ese objeto que tanto te gusta.
- Número de suerte, 7.
ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Los sentimientos fluirán con naturalidad y harán muy cálido tu día; estarás muy atento y tierno. Tus esfuerzos obtendrán su recompensa: un aumento económico está por llegar. Algo nuevo y muy prometedor aparecerá para cambiar tu situación económica.
- Número de suerte, 4.
PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Las discusiones con esa persona te agobiarán y te alejarás de su lado; volverá con una disculpa, escúchala. Las recomendaciones de gente experimentada te servirán de mucho en tu trabajo; escúchalas y te verás beneficiado con sus consejos.
- Número de suerte, 13.
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