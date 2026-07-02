Horóscopo de HOY, viernes 3 de julio de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco para los 12 signos zodiacales

Este es el horóscopo de hoy en Perú, con las predicciones para cada signo zodiacal en los ámbitos del amor, el trabajo y el dinero. Descubre qué te deparan los astros en este día según tu signo y conoce las energías que influyen en tu vida personal y profesional. Revisa las recomendaciones astrológicas para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, con el fin de aprovechar mejor las oportunidades y afrontar los retos de la jornada.

Horóscopo de hoy, 3 de julio de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR – 19 ABR.: Tendrás un día feliz en el amor; esa persona que te gusta te sorprenderá con una petición. En el plano laboral, recibirás muchas felicitaciones por tu exitoso desempeño, pero también te esperan días difíciles en el ámbito económico que deberás afrontar.

Número de suerte: 20.

TAURO: 20 ABR – 20 MAY.: Controla tu temperamento impulsivo, o después te costará hacer que olvide el mal momento. Demuestra todo tu potencial, no temas; estás preparado para nuevos retos. Al final del día recibirás la recompensa que amerite todo tu esfuerzo.

Número de suerte: 22.

GÉMINIS: 21 MAY – 21 JUN.: Malos entendidos del pasado saldrán a relucir en una discusión. Trata de no exaltarte; mantén la calma. Evita actitudes agresivas con tus compañeros, podrías crearte una mala imagen frente a tus superiores, la cual después sería difícil de borrar.

Número de suerte: 14.

CÁNCER: 22 JUN – 21 JUL.: Los celos te harán imaginar intenciones ocultas; contrólate o harás un mal papel con reclamos innecesarios. Una propuesta inesperada será la solución a tus preocupaciones económicas. Antes de lo que imagines, estarás resolviendo ese problema que te agobia.

Número de suerte: 9.

LEO: 22 JUL – 22 AGO.: Alguien que conocerás te hará una propuesta que te inquietará; piénsalo bien o te traería muchas complicaciones. Hoy los desacuerdos laborales serán inevitables; con calma todo se resolverá. Antes de lo que imagines, encontrarás la solución perfecta.

Número de suerte: 11.

VIRGO: 23 AGO – 22 SET.: La falta de comunicación te está distanciando de la persona que amas; haz un esfuerzo y acércate para dialogar. Un familiar te buscará para pedirte asesoría en un negocio; será una buena oportunidad para demostrar lo que sabes.

Número de suerte: 16.

LIBRA: 23 SET – 22 OCT.: Has sembrado amor y la cosecha será abundante; hoy recibirás de la persona que quieres mucho afecto. En el trabajo, una situación complicada se te escapará de las manos; habla con tus superiores, ellos te ayudarán a encontrar soluciones.

Número de suerte: 6.

ESCORPIO: 23 OCT – 22 NOV.: Sientes que tu vida afectiva ha entrado en un camino sin salida; hoy demostrarás que quieres salvar el amor. Lo que tanto anhelabas a nivel económico aún tardará en llegar; ten paciencia y recibirás con creces el premio a tu esfuerzo.

Número de suerte: 1.

SAGITARIO: 23 NOV – 22 DIC.: Das demasiada importancia a temas irrelevantes; mejor preocúpate por el amor de esa persona. No desmerezcas el trabajo de los demás; en algún momento podrías necesitar la ayuda de la gente a la que ahora estás dejando de lado.

Número de suerte: 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC – 21 ENE.: Esa persona estará nerviosa e irritable; actuarás con cautela y pensarás mucho antes de decir algo. La buena vibra estará presente en tu centro laboral; aprovéchala para aclarar un malentendido con un compañero que busca indisponerte.

Número de suerte: 12.

ACUARIO: 22 ENE – 17 FEB.: Un desacuerdo con la persona que te gusta te pondrá muy nervioso; tranquilízate o no recuperarás la armonía. Un paseo fuera del horario laboral te liberará de las tensiones y el estrés del trabajo; además, te recargará de energías positivas.

Número de suerte: 4.

PISCIS: 18 FEB – 19 MAR.: Te propondrás borrar de tu mente pensamientos negativos; hoy estarás más tolerante y cariñoso con esa persona. El éxito en el trabajo dependerá de que te pongas las pilas.