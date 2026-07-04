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Horóscopo del domingo 5 de julio: acertadas predicciones y tarot de Josie Diez Canseco según tu signo
Este domingo 5 de julio, el horóscopo de Josie Diez Canseco ofrece predicciones clave para cada signo, ideales para tomar decisiones y cerrar ciclos positivos.
Este domingo 5 de julio llega cargado de mensajes del universo con el esperado horóscopo de Josie Diez Canseco. Las acertadas predicciones y el tarot revelan lo que el destino tiene preparado para cada signo del zodiaco, en un día ideal para tomar decisiones, cerrar ciclos y atraer nuevas oportunidades. Descubre qué te depara el amor, el dinero y la salud según tu signo y déjate guiar por la energía astral de este día especial.
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Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del domingo 5 de julio
ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Te recuperarás de esa desilusión; hoy sentirás que los recuerdos ya no te entristecen como antes. Te asociarás con alguien honesto y talentoso, pero este será un día para disfrutar con la gente que te aprecia; gastarás con precaución.
- Número de suerte, 11.
TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Renovarás completamente tu imagen; el cambio será impactante y llamarás la atención. No escucharás consejos de gente negativa y seguirás adelante; tendrás mucho éxito y, en menos tiempo del que esperabas, recibirás noticias.
- Número de suerte, 2.
GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Tus perspectivas sentimentales son excelentes; no dejes de asistir a ninguna reunión. Vienen mejores tiempos para ti; obtendrás algunos logros y será solo el inicio para dejar atrás la mala racha. Recibirás el apoyo de todos tus familiares.
- Número de suerte, 17.
CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: La comunicación mejorará bastante; habrá sinceridad al hablar de sus preocupaciones. Situaciones inesperadas te obligarán a cambiar tus planes para adaptarte a lo nuevo; un compañero de trabajo te llevará a divertirte. Disfruta el momento.
- Número de suerte, 10.
LEO: 22 JUL-22 AGO.: Estarás muy imaginativo y romperás con la rutina; esa persona estará encantada con tus planes. No confíes tus nuevas ideas: alguien con malas intenciones podría traicionarte. Debes mantenerte atento y actuar con mucha discreción.
- Número de suerte, 12.
VIRGO: 23 AGO-22 SET.: No estarás con ganas de salir, pero el entusiasmo de esa persona te animará a dar un paseo. Aceptarás participar en un evento social, pero no te preocupes por los gastos; tu economía no se perjudicará en nada y todo te quedará maravilloso.
- Número de suerte, 4.
LIBRA: 23 SET.-22 OCT.: Estarás de muy buen ánimo, irradiarás positivismo; esa persona se alegrará al verte. Postergarás decisiones importantes y preferirás esperar algunos días más; aprovecharás el día para compartir con los amigos que no ves hace mucho.
- Número de suerte, 6.
ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Día de dificultades y disgustos a nivel sentimental; pondrás las cosas en orden. Tu intuición te ayudará al momento de invertir; comprar eso que te hace falta será más que provechoso. Aprovecha ese dinero y gasta en lo que haga falta.
- Número de suerte, 18.
SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Empezarás el día con un sentimiento de melancolía; pronto pasará y buscarás divertirte. Un ingreso extra te servirá para salir de compras y darte algunos gustos; alguien que no ves hace mucho te buscará para que lo ayudes.
- Número de suerte, 9.
CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Día de buena comunicación y entendimiento; pasarás la tarde junto al ser amado. Hablarás de tus ideas con algunos de tus familiares, pero solo uno se interesará en ayudarte; ten paciencia, más adelante te apoyarán los demás.
- Número de suerte, 3.
ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Recibirás un oportuno consejo que te hará reaccionar; recuperarás el ánimo nuevamente. Harás cambios en tu economía; la actitud de las personas que tomarán las decisiones será otra y te sentirás seguro de que conseguirás que te apoyen.
- Número de suerte, 1.
PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Mucho cuidado con alguien que, con sutileza, tratará de saber detalles de tu vida; mantén tu privacidad. Evita deudas que no podrás cumplir y no te sientas comprometido a comprar todo lo que te ofrecen; más adelante tu economía se estabilizará.
- Número de suerte, 20.
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