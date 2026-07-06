Horóscopo de Josie para el martes 7 de julio: lee el tarot y predicciones en el amor, salud y dinero

Este martes 7 de julio llega con nuevas oportunidades y desafíos para cada signo del zodiaco. Si quieres saber qué te depara el destino en el amor, la salud y el dinero, consulta las predicciones de la astróloga Josie Diez Canseco, quien, a través de la lectura del tarot, comparte sus más recientes revelaciones para ayudarte a tomar mejores decisiones y aprovechar al máximo las energías de la jornada. ¡No te pierdas el mejor horóscopo de Internet!

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones para tu signo del zodiaco

ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Hoy se abre para ti un período de oportunidades. Empezarás a frecuentar más a esa persona que te gusta. Lo negativo quedará atrás. Ahora no temerás enfrentar nuevos retos laborales. Alguien que te observa te hará una propuesta beneficiosa.

Número de suerte 10.

TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Estarás optimista y tolerante con todos, y lo que en otro momento te molestaba hoy lo tomarás con humor. Un malentendido te distanciará de un compañero de labores, pero el diálogo logrará que todo vuelva a la normalidad en tu trabajo.

Número de suerte 3.

GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Tendrás ganas de salir y participar en actividades grupales; te mostrarás atento y seductor. Un amigo te hablará de un proyecto muy prometedor. Escúchalo, puede convenirte; de lo contrario, perderás la oportunidad que te está brindando.

Número de suerte 14.

CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Esa persona que está a tu lado no termina de encajar en tu vida; hoy serás sincero y terminarás con ella. Retomarás un proyecto postergado por falta de presupuesto y los resultados serán muy buenos. Al fin harás que tus planes se concreten.

Número de suerte 19.

LEO: 22 JUL-22 AGO.: La actitud fría y distante de la persona que quieres te hará reflexionar. Empezarás a prestarle más atención. Un viaje de negocios te abrirá nuevas oportunidades laborales. Aprovéchalas y verás que tu economía empieza a mejorar enormemente.

Número de suerte 8.

VIRGO: 23 AGO-22 SET.: Te olvidarás de las decepciones y empezarás a ver la vida con positivismo; hoy harás nuevas amistades. Dejarás la timidez de lado y expondrás tus proyectos con tanta seguridad que impactarás a todas las personas de tu entorno laboral.

Número de suerte 6.

LIBRA: 23 SET-22 OCT.: Te darás cuenta de que, para resolver tus problemas sentimentales, debes empezar por dejar el orgullo de lado. Hoy solucionarás exitosamente un trabajo tedioso y, antes de que termine el día, alguien te sorprenderá con un pequeño agasajo.

Número de suerte 1.

ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Estarás comprensivo y afectuoso; los sentimientos y las necesidades de esa persona serán tu prioridad. En lo laboral disfrutarás de un ambiente agradable y de mucho compañerismo. Un nuevo proyecto acaparará todo tu tiempo. Ten paciencia, saldrás beneficiado.

Número de suerte 4.

SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Estarás exigente y cualquier discrepancia te molestará; será mejor que te tranquilices y hables sin alterarte. Cuidado, la envidia ronda tu entorno laboral; cualquier descuido podría afectarte o alguien tratará de indisponerte para quitarte algún mérito.

Número de suerte 15.

CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Te encontrarás con un amor del pasado; te sentirás libre de recuerdos y con ganas de volverte a ilusionar. El préstamo económico que estás esperando tardará un poco más, pero llegará. Aunque pienses que no avanzas, sin darte cuenta habrás logrado salir adelante.

Número de suerte 6.

ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Estarás confundido y sin saber lo que quieres sentimentalmente; tranquilo, ya llegará el amor ideal. La tensión en el trabajo será grande; no te conviene pedir vacaciones por el momento. Una noticia te alegrará el resto del día.

Número de suerte 5.

PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Tu carácter desconfiado no te permitirá dejar salir tus sentimientos; es tiempo de cambiar. No delegues tus obligaciones a terceros, los resultados no serán de tu agrado. Trata de ser partícipe en cada uno de tus proyectos.