Cristiano Ronaldo ayudará a Pink a cumplirle el sueño a unos niños por Navidad

La cantante Pink utilizó su cuenta de Twitter para pedirle a Cristiano Ronaldo que le ayude a cumplir el sueño de unos niños a los cuales ella apadrinará en esta navidad, que no quieren ningún otro regalo que el de la camiseta de 'CR7'.

"Hola Cristiano estoy apadrinando a un par de niños este año para navidad que no quieren nada más que una de tus camisetas. No tienen mucho, pero estoy decidida a que suceda ¿Te apetece enviarme un par y cambiarles la vida?", escribió la cantante estadounidense.

Ante la petición de Pink, la respuesta de CR7 no se hizo esperar y a través del mismo medio se mostró encantado de ser parte de esta noble causa.

En el documental de Prime Video llamado 'Juventus All or Nothing' muestra al delantero bastante molesto por la actuación del equipo en un partido por la Champions League. En el video, se puede ver como 'CR7' tiene un fuerte cruce de palabras con su compañero, Guillermo Cuadrado.