Karla Tarazona acusa a Leonard León de olvidar a sus hijos

“Sabes qué es maltratar psicológicamente a tus hijos, aparecer una vez al año. Visitarlos cada tres o cuatro meses, y decirle que volverás y luego no aparecer. Después de dos años los vio por Zoom. Es más, su abogado recogió a sus hijos en una ocasión. Debería rezar para que la notificación [para que pague dicha deuda] no le llegue, porque desde el día uno el proceso no se para hasta el final y ya sabe lo que pasará”, enfatizó la exactriz cómica.



“¿Le gana? [en referencia a lo que expresó la exactriz cómica]. Por favor, no mientan al público, ya que no hay proceso alguno y si es que lo han hecho, no nos han notificado”, publicó. Mientras que a un medio agregó: “¿Qué es lo que hace ella? ¿Acaso no habla mal del padre de sus hijos? ¿Acaso es una persona consciente? ¿Se preocupa por ellos, por su estabilidad emocional? Despotrica conmigo”.