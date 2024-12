Temblor en Lima: Jazmín Pinedo salió semidesnuda y pide no filtren sus fotos

Durante la emisión de Más Espectáculos, junto a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, la ex Mujeres al Mando reveló una curiosa anécdota ocurrida durante el sismo, pues salió corriendo en ropa interior.

"Lo mío fue vergonzoso, yo solamente le pido un favor a mis vecinos, a las seis personas que me crucé, no me graben y si me grabaron no lo suban pues de verdad, yo salí en sostén, lo que pasa es que Laura se está quedando en mi casa, dormimos calatas y de pronto temblor", contó Pinedo.

"Yo solo pensé en que ojalá no nos graben, bajé a mi hija con un brazo, cuando me di cuenta me dijo que la estaba ahorcando", indicó.

El sismo no solo sorprendió a Jazmín Pinedo, sino que muchos programas se encontraban transmitiendo en vivo cuando la tierra empezó a temblar, despertando distintas reacciones entre los conductores.

Flavio Laos confiesa que salió desnuda por sismo en Lima

Otra figura que sucumbió ante los nervios por el movimiento telúrico fue Flavia Laos, quien contó en sus redes sociales lo que vivió en el sismo.