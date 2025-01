¡Una vez más! Flavia Laos y Austin Palao retoman el contacto: "Nos estamos conociendo"

"Austin es un chico guapísimo, tiene un buen cuerpo y aparte es muy buena persona. Tiene todos los requisitos y me parece el más guapo, actualmente, de la televisión peruana", afirmó Flavaia Laos, de quien de quienes hay fotografía junto este 2022, siendo una de ellas dentro de una boda.

En pleno programa, se consultó a Flavia Laos si sale con Austin Palao como pareja, pero evitó hacer referencia. "Aún no hemos conversado del tema, no me quiero adelantar", agregó a su postura sobre el modelo.