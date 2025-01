Mamá de Yotún a Luciana y Patricio: "Dejas que él te abrace y no te oficializa"

"Lo que se ve no se pregunta", fue la primera impresión de la madre de el mediocampista peruano . "Tú también dejas que él te abrace y te bese, pero no te oficializa (...) Eres una figura pública y lamentablemente tu vida es queda expuesta", agregó ante la insistencia de Giovanna San Miguel por saber su opinión.

No obstante, la modelo defendió su postura Doña María: "No, no María Julia, lo que pasa que el público es mi trabajo, si una reacción es público ya no lo quiero hacer". Sumado a ello, Paraodi defendió a Lucia: "Ella se guarda de su vida privada y qué cosa quiere exponer; Yotún es un figura pública (...) Yo imagino él también imagino quiere guardar un poco de su vida privada".