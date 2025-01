Nicolás Galindo a Karen Schwarz en Yo Soy: “No me quites mi momento”

Pues, la exMiss Perú intentó ayudar a Nicolás Galindo con la letra al ver que este no recordaba correctamente el guion que se le había encargado, pero él prefirió recurrir a uno de los miembros del jurado, Julián Zucchi.

Ante el problema, Karen se ofreció a decir lo que le correspondía al conductor: "Nico es tu momento, o si quieres yo lo hago. No hay problema." Por su parte, Galindo sentenció: "¡No! No me quites mi momento... tenía que meterle un plagecito nomás."