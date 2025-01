Pedro Suárez-Vértiz a Gareca: "Espero logres concretar tu sueño de dirigir a la Selección Argentina"

El estratega de la Selección Peruana de Fútbol, Ricardo Gareca, está de cumpleaños y ante ello, varios futbolistas nacionales y del extranjero le han hecho llegar su saludos al profesor que cumple 64 años y que con la 'bicolor' ya tiene disputado un mundial que fue el de Rusia 2018.

Ante ello, no solo reconocidos futbolistas le han hecho llegar sus saludos; si no también, artistas nacionales y uno de ellos es el cantautor Pedro Suárez-Vértiz que por medio de su cuenta oficial de Facebook, no dudó en enviarle un cordial mensaje a Gareca.

“Tigre, tú me has dado la alegría que no sentía desde los 12 años, y la más grande desde que enfermé. Nunca sabrás cuánto se elevó mi inmunidad cuando nos llevaste a Rusia, y posteriormente a la final de la Copa América. Simplemente le añadiste 20 años a mi existencia”, fue lo que escribió en primera instancia Vértiz.

(FOTO: CAPTURA)

Seguidamente, el cantante siguió con los saludos de cumpleños y acotó, “Gracias a nombre de todos los peruanos, por regresarnos la sensación de patriotismo que no sentíamos desde niños, y que las nuevas generaciones no conocían. Espero que llegues a concretar tu sueño de dirigir a la Selección Argentina, porque te amamos. Y cuando se ama de verdad, se desea la felicidad así no sea con nosotros”.