Pancho Rodríguez admite que EEG no lo apoyó tras su prohibición de ingreso al Perú

“La única persona, hablando de jefes, que me llamó fue Peter, que le agradezco mucho, mostró mucha preocupación, me brindó su apoyo completamente. Pero de ahí hacia arriba, nadie me ha escrito” , mencionó.

Sin embargo, aclaró que posterior a esa llamada no hubo más acción por parte del programa de competencia. “Yo sentí muy sincera su preocupación, me dijo ‘Pancho, por favor, lo que necesites no dudes en llamarme’ Ese fue Peter, le agradecí mucho... No, no, no han hecho nada de eso, pero tampoco es la responsabilidad de ellos... En ese sentido, no han hecho nada, eh, pero yo estoy ahora en una posición que no puedo reclamarle nada a alguien”, manifestó.