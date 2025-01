Karina y Timoteo: usuarios exigen que guerreros no formen parte del nuevo programa

América Televisión anunció el regreso de Karina y Timoneo para los próximos meses; sin embargo, miles de personas usaron sus redes sociales para pedirle al 'Canal 4' que los chicos reality de Esto es Guerra no formen parte del nuevo programa.

A través de sus cuenta de Twitter, los internautas solicitaron que los Guerreros no formen parte del nuevo programa que marca del regreso de Karina y Timoneo tras 27 años de ausencia , incluso recordaron el nuevo formato de Habacilar, 'Esto es Habacilar'.

"Por favor, que no pongan a los Guerreros para interpretar a Timoteo y a las guerra de dalinas", "¿Debajo de Timoteo estará Rafael Cardozo?", "Me da mucho miedo lo que América TV pueda hacer con este formato", "Yo soy de la generación de María Pía y Timoteo, hasta fui a su show, pero porfa, no destruyan la infancia de otros suficiente con Habacilar", son algunos de los comentarios.