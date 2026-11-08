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Los despiadados memes que dejó el empate 2-2 entre Universitario y CD Moquegua: "Para qué se ilusionan"

Universitario dejó escapar la victoria y empató 2-2 con CD Moquegua en el Monumental. El resultado desató una ola de memes entre los hinchas en redes sociales.

Redacción Líbero Tendencias
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El partido entre Universitario y CD Moquegua se disputó este domingo.
El partido entre Universitario y CD Moquegua se disputó este domingo. | Composición: María Zapata | Líbero
El partido entre Universitario y CD Moquegua se disputó este domingo. | Composición: María Zapata | Líbero
2 de 6
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
3 de 6
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
4 de 6
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
5 de 6
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
6 de 6
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
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