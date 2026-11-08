Los despiadados memes que dejó el empate 2-2 entre Universitario y CD Moquegua: "Para qué se ilusionan"
Universitario dejó escapar la victoria y empató 2-2 con CD Moquegua en el Monumental. El resultado desató una ola de memes entre los hinchas en redes sociales.
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El partido entre Universitario y CD Moquegua se disputó este domingo. | Composición: María Zapata | Líbero
El partido entre Universitario y CD Moquegua se disputó este domingo. | Composición: María Zapata | Líbero
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Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
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Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
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Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
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Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
Deportivo Moquegua empató ante Universitario por el Torneo Clausura.
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