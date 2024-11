Marvel: Charlie Cox volverá a ser 'Daredevil' en el UCM

Cabe precisar que fuerte rumores y filtraciones indicarían que Cox aparecerá por primera vez en el UCM en 'Spider-Man: No way home', como abogado de 'Peter Parker' (Tom Holland) tras ser acusado de la muerte de 'Mysterio' [muerto en 'Spider-Man: Far From Home']. Además, aún no se sabe si los demás héroes que tuvieron una serie en Netflix tendrán la misma suerte que 'Daredevil', como 'Iron Fist', 'Luke Cage', 'The Punisher', y 'Jessica Jones'.