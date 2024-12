Superman 2025 en Estados Unidos: este es el tráiler, la fecha de estreno y reparto

El último jueves 19, los fanáticos tuvieron un emocionante adelanto del universo creado por el escritor y director James Gunn para la próxima película de Superman. El tráiler, muy esperado, reveló detalles inéditos, como la participación de Rachel Brosnahan como Lois Lane y la aparición de Krypto, el adorado Superdog, que comparte los poderes de Superman.

El tan aclamado trailer de Superman

El tráiler comienza con una escena impactante en la que Superman, interpretado por David Corenswet, cae desde el cielo y aterriza en la nieve, con sangre saliendo de su boca. La tensión aumenta mientras se muestran rápidamente a Lois Lane y sus compañeros en el Daily Planet, el periódico ficticio donde Lane y el alter ego de Superman, Clark Kent, trabajan.

A través de varios flashbacks, vemos a Kent en una granja con su padre adoptivo, Jonathan Kent (Pruitt Taylor Vince), proporcionando una visión de los orígenes de Superman. También aparece Nicholas Hoult como Lex Luthor, el despiadado CEO de LuthorCorp, decidido a eliminar a Superman.

El montaje continúa mostrando a Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Green Lantern y Edi Gathegi como Mister Terrific, entrelazado con escenas de destrucción en Metrópolis, la ciudad ficticia donde ocurre la película.

En un momento emotivo, Superman llama a Krypto, su fiel perro, basado en la mascota del director Gunn, Ozu. Atando su capa al rabo de Krypto, dice: "Casa. Llévame a casa", antes de que Krypto lo lleve volando. El tráiler termina con una emotiva escena en la que Superman sostiene a Lane en sus brazos mientras ambos ascienden hacia el cielo.

Este tráiler llega tres días después de que Gunn compartiera un cartel animado con Corenswet como el Hombre de Acero ascendiendo hacia los cielos con el lema "Mira hacia arriba", un homenaje sutil al Superman de 1978 protagonizado por Christopher Reeve, acompañado de una versión reimaginada de la famosa partitura de John Williams.

La película, originalmente titulada Superman: Legacy, fue renombrada posteriormente solo como Superman por Gunn y marca un momento clave en el Universo DC, siendo el primer proyecto de los nuevos DC Studios, ahora dirigidos por Gunn y Peter Safran como co-CEOs. Superman es una de las películas más esperadas de 2025. Mientras los fanáticos esperan el primer tráiler, esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la película.

Lo que sabemos de Superman

Tras concluir el rodaje en julio, Gunn compartió en Instagram que la película trata sobre un "buen hombre en un mundo que no siempre lo es tanto". En una entrevista con The Hollywood Reporter en febrero de 2023, Safran destacó que la película "no es una historia de origen", sino una exploración del alter ego de Superman, Clark Kent, "equilibrando su herencia kryptoniana con su educación humana".

¿Quiénes están en el reparto?

La película está protagonizada por Corenswet como Clark Kent y Superman, y Brosnahan como Lois Lane. El elenco incluye a Hoult como Lex Luthor, Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Green Lantern y Gathegi como Mister Terrific, entre otros.

Conociendo al nuevo Hombre de Acero

Corenswet, conocido por sus papeles en The Politician y Hollywood de Netflix, así como en el exitoso Twisters, da el salto a su papel más grande con Superman. Mucho antes de obtener el papel, los fanáticos notaron su parecido con Henry Cavill, quien interpretó a Superman en versiones anteriores.

En una entrevista de 2019 con Entertainment Weekly, Corenswet comentó que su "gran ambición" era interpretar a Superman, y añadió que le encantaba la versión más oscura y seria de Cavill, pero también quería que la siguiente fuera "más brillante y optimista".

El reparto de Corenswet y Brosnahan se anunció en julio de 2023.

Durante la Comic Con de Nueva York en octubre, Gunn no dudó en alabar a su estrella: "David Corenswet va a sorprender a la gente. Es la estrella de cine que todos sueñan que podría ser. No creo que nadie entienda realmente lo profundo del talento de este chico, tanto dramáticamente como cómicamente. Es probablemente el mejor actor de acción física con el que he trabajado...", dijo.

La dedicación de Corenswet impresionó tanto a Gunn que lo calificó como "uno de los mejores actores con los que he trabajado", y le dijo a The Hollywood Reporter en diciembre que su actuación será tan impresionante que "dejará a todos sorprendidos".

La transformación física de Corenswet

Para prepararse para el papel, Corenswet pasó por una transformación física significativa, aumentando su peso a 238 libras. "No me cabían mis pantalones", confesó Corenswet en el podcast Manly Things (Sort Of) en septiembre. "No se sentía bien, porque lo hice tan rápido que mi cuerpo no se había ajustado al peso extra, y aún estaba tratando de comer mucho".

De niño, Corenswet dijo que "no tenía la presencia física que quería tener". Conseguir el papel de Superman fue la excusa perfecta para "ganar algo de peso".

La visión de Gunn y su homenaje al pasado

Gunn ha incorporado en Superman elementos del clásico de 1978 protagonizado por Reeve, como el regreso de los pantalones rojos de Superman, un icono de esa era y de los cómics que no se había utilizado en versiones recientes. El cartel animado también rinde homenaje con el uso de la icónica partitura de Williams, reimaginada con toques modernos para equilibrar la nostalgia con una nueva visión. Para Gunn, la historia de Superman es algo personal.

"Me identifico completamente con Superman, porque él es todo lo que soy", dijo Gunn a The Hollywood Reporter en abril. "Es alguien que es un extraño, que se siente como un alienígena, pero también el más grande de los insiders, porque es el maldito Superman. Y eso es un poco lo que siento".



Superman no es solo un reinicio: es una prueba del futuro del DCU. Después de los desafíos críticos y financieros de películas recientes de DC como Black Adam y The Flash, la película de Gunn busca devolver al personaje a sus raíces mientras abre el camino para el universo cinematográfico de DC.