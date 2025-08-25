La UCV será sede del V Congreso Internacional de Comunicación

La Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo anunció la realización del V Congreso Internacional de Comunicación: “Comunicación Viral y Tendencias Digitales”, evento que reunirá a referentes del mundo de las comunicaciones y que busca inspirar nuevas formas de conectar con las audiencias.

Fue la directora nacional de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, Sonia Alvarado Del Águila quien hizo el anuncio y resaltó la realización de este congreso que permitirá a las nuevas generaciones saber más sobre la profesión.

“Extiendo una cordial invitación a toda la comunidad universitaria de nuestros diferentes campus, así como al público en general, a participar activamente de este gran encuentro a realizarse del 1 al 3 de octubre. Una experiencia enriquecedora que fortalecerá la formación profesional y abrirá nuevas perspectivas en el mundo de la comunicación”, señaló.

Anunció la presencia de ponentes nacionales, entre ellos el postproductor Eduardo Hurtado Bardales; Antenor Palacios, director de TV en América Televisión y Hugo Viladegut Bush, voz emblemática de RPP. Desde el extranjero, se harán presentes personalidades como el cofundador de APEPO y La Parlante, José Miguel Ucendo, proveniente de España; así como el especialista en Comunicación para el Desarrollo, Alfonso Gumucio quien llegará desde Bolivia; finalmente, desde Colombia, la doctora en Ciencias de la Información y la Comunicación, Julia Bacca Rozo.

La cita es en el Campus Los Olivos de la Universidad César Vallejo, donde se vivirán tres días de inspiración, networking, concursos y creatividad sin límites. Para obtener más información sobre las inscripciones y la agenda puede revisarlo en el siguiente enlace: https://conicom2025.vercel.app/

[PUBLIRREPORTAJE]