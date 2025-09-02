Uruguay vs Perú: ¡Recarga desde S/. 50, juega en las Eliminatorias Sudamericanas y ganarás fabulosos premios tecnológicos con Meridianbet!

El enfrentamiento entre Uruguay vs Perú, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, se jugará este jueves 4 de septiembre de 2025 desde las 6:30 pm. Este decisivo encuentro se llevará a cabo en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo.

Uruguay vs Perú (04/09 – 6:30 PM)

Uruguay, liderada por el argentino Marcelo Bielsa, se coloca cuarta en la tabla con 24 puntos y aún no está clasificada oficialmente al mundial. Los ‘charrúas’ llegan a este partido tras vencer por 2-0 a Venezuela en la última jornada de estas Eliminatorias Sudamericanas luego de cuatro partidos sin sumar de a tres. En esta fecha, la ‘celeste’ será local, condición en la que tiene cinco victorias, dos empates y una derrota con 13 goles a favor y 4 en contra en el torneo.

Por otro lado, Perú, encabezado por Óscar Ibáñez, es penúltimo en la clasificación con 12 unidades y está a seis de la zona de repechaje. Los peruanos llegan a este crucial encuentro con la necesidad de ganar pero apenas tienen dos victorias en dieciséis partidos jugados. La ‘Bicolor’ será visitante en esta ocasión donde registra dos empates y seis derrotas, sin tantos anotados y con 11 recibidos en lo que va del certamen.

Fecha de definición

Esta fecha 17 puede definir el camino de ambas selecciones rumbo al mundial del 2026. A continuación, las posibilidades de cada una de clasificar o de quedar eliminado:

Uruguay

Si gana o empata, clasificará al mundial sin importar cualquier otro resultado.

Si pierde, clasificará solo si Venezuela no gana en Buenos Aires. Si la ‘vinotinto’ suma de a tres ante Argentina, los uruguayos definirán su pase directo en la última fecha.

Perú

Si gana, seguirá con vida solo si Bolivia no gana en Barranquilla y Venezuela cae en Buenos Aires.

Si empata o pierde, quedará oficialmente eliminado a falta de una fecha por jugar.

¿Cómo llegan a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Estos son los últimos cinco partidos disputados por cada selección de cara a este encuentro:

Uruguay

vs Venezuela: 2-0 por Eliminatorias Conmebol

vs Paraguay: 0-2 por Eliminatorias Conmebol

vs Bolivia: 0-0 por Eliminatorias Conmebol

vs Argentina: 0-1 por Eliminatorias Conmebol

vs Brasil: 1-1 por Eliminatorias Conmebol

Perú

vs Ecuador: 0-0 por Eliminatorias Conmebol

vs Colombia: 0-0 por Eliminatorias Conmebol

vs Venezuela: 0-1 por Eliminatorias Conmebol

vs Bolivia: 3-1 por Eliminatorias Conmebol

vs Argentina: 0-1 por Eliminatorias Conmebol

Enfrentamientos entre sí

De los últimos cinco enfrentamientos entre Uruguay vs Perú, se registra lo siguiente: dos triunfos uruguayos, uno peruano y dos empates. La última vez en tierras ‘charrúas’ fue triunfo local por la mínima en el 2022.

Las cuotas que te harán ganar

Los pronósticos de las Eliminatorias de la Conmebol en Meridianbet dan como favorito a Uruguay pagando su triunfo con la cuota de 1.29. La victoria de Perú paga 9.95 mientras que el empate paga 4.77.

