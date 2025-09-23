1xBet se convierte en Socio Oficial de Apuestas del circuito de torneos ATP Challenger Tour

La alianza incluye 36 torneos internacionales que se celebrarán en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, con paradas en países como Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Italia y Francia.

Como parte del acuerdo, 1xBet podrá utilizar el logotipo oficial del ATP Challenger Tour en sus campañas de marketing, y su marca estará presente en las canchas de los torneos a través de señalización visible. Con esto, 1xBet obtiene el estatus de Socio Oficial de Apuestas en cada uno de estos torneos, fortaleciendo aún más su posición como referente mundial en patrocinios deportivos.

“Convertirnos en socios oficiales de 36 torneos del ATP Challenger Tour es un nuevo hito en la historia de 1xBet. Este acuerdo representa un paso estratégico que nos permite llevar nuestra marca a nuevos escenarios internacionales”, destacó un portavoz de 1xBet.

Desde el ATP Challenger Tour también celebraron la alianza: “Nos llena de orgullo colaborar con 1xBet. Su reputación y compromiso con el deporte encajan perfectamente con nuestra misión de ofrecer torneos de tenis del más alto nivel.”

Sobre 1xBet

1xBet es una marca reconocida a nivel mundial, con más de 18 años de experiencia en la industria de las apuestas y los juegos online. Millones de usuarios confían en la plataforma para apostar en miles de eventos deportivos y disfrutar de los juegos más populares de los mejores proveedores de casino en línea. El sitio web y la app de 1xBet están disponibles en 70 idiomas, lo que refleja su enfoque global y compromiso con la accesibilidad. Entre sus socios oficiales se encuentran grandes nombres del deporte como FC Barcelona, Paris Saint-Germain, la Serie A italiana, FIBA, Volleyball World, la CAF y la Billie Jean King Cup, junto a otras organizaciones deportivas de renombre internacional. La compañía ha sido nominada en múltiples ocasiones y ha recibido prestigiosos premios del sector. Cada mes, más de 3 millones de usuarios de todo el mundo visitan su plataforma.

Sobre el ATP Challenger Tour

El ATP Challenger Tour fue creado en 1976 y se considera la segunda categoría del circuito profesional masculino, justo por debajo del ATP Tour. Los jugadores que logran buenos resultados en estos torneos suman puntos suficientes para clasificar a los cuadros principales o fases previas de los eventos del ATP Tour. En este circuito compiten tanto jóvenes promesas que buscan abrirse camino en el tenis profesional, como exjugadores del ATP Tour que desean regresar al más alto nivel competitivo.

[PUBLIRREPORTAJE]