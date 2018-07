Fotógrafo aplastado por jugadores de Croacia: "Siempre estuve tomando las fotos" [VIDEO]

El fotógrafo Yuri Cortéz se convirtió en un protagonista del Croacia vs Inglaterra luego de que los croatas lo derribaron tras la celebración del gol de la clasificación a la final del Mundial Rusia 2018. Tras el encuentro, el hombre de prensa dio sus impresiones por el anecdótico momento que vivió.



Cortéz, que trabaja para AFP de México, habló con el medio Récord sobre cómo sucedió el hecho tras el gol de Mandzukic.

"En un momento estaba tomando la foto cuando vinieron de frente. Cambié la cámara a lente angular porque sabía que estaban muy cerca. Comenzaron a empujarse entre ellos con los que venían a celebrar y sentí como la silla se venía para abajo", indicó inicialmente.



Tras ello, reveló que, como buen fotógrafo, ni el incidente le impidió seguir tomando fotos. "Tenía la cámara con el angular, siempre les tomaba las fotos. Les tomé fotos encima míos", resaltó.

Finalmente, detalló que los croatas se preocuparon por él cuando se dieron cuenta que estaba siendo aplastado.



"Es lógico. Ellos no sabían quién era y después se dieron cuenta que podían haberme hecho un daño y me preguntaron si estaba bien y todo", sentenció.





Cabe señalar que Croacia avanzó a la final del Mundial Rusia 2018, en donde peleará el título frente a Francia.