WhatsApp y el truco para recuperar mensajes eliminados de tus chats privados en Android y iPhone

¿Alguna vez has eliminado un mensaje de WhatsApp y luego de algunas horas o días has querido recuperarlo, pero no ha tenido éxito? Si esto ha ocurrido, por si no lo sabes, hay una forma de revertir esto y tenerlos nuevamente en tu aplicativo. Lo mejor de todo es que es seguro, legal y 100% gratis.

Lo mejor de todo es que este método funciona tanto en smartphones Android como iPhone. Sin embargo, para que funcione este truco debes de considerar lo siguiente: los mensajes borrados o eliminados de WhatsApp deberán haberse guardado previamente en una copia de seguridad en Drive.

Cómo recuperar mensajes borrados del chat de WhatsApp

¿Borraste tus mensajes de WhatsApp por accidente? Hay una manera segura de recuperarlos sin recurrir a aplicaciones no oficiales. Tanto en dispositivos Android como en iPhone, la clave está en usar las copias de seguridad almacenadas en Google Drive o iCloud, respectivamente.

Para hacerlo, primero debes desinstalar WhatsApp de tu celular y luego volver a instalarlo desde la tienda de aplicaciones correspondiente (Play Store o App Store). Una vez reinstalado, inicia sesión y elige la opción de restaurar tu respaldo desde la nube. Así podrás recuperar todas tus conversaciones eliminadas.

Con este proceso, no solo volverás a tener tus mensajes, sino también las fotos, videos y archivos que eliminaste sin querer. ¿Te animas a intentarlo? Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso.