¡Quieren la clasificación! Robert Lewandowski se lució con gran definición para el 1-1 de Barcelona
En el arranque de la segunda mitad, el atacante polaco del Barcelona venció el arco de Kotarski para ponerle emoción al cotejo y seguir luchando para entrar al top 8 de la fase liga de la Champions League.
¡Silenció Lisboa! Kylian Mbappé y su espléndido golazo de cabeza para el 1-0 del Real Madrid - VIDEO
Marcos López protagonizó inédito blooper en Champions League durante el Copenhague vs Nápoli
¡Una obra de arte! Kylian Mbappé y el espectacular golazo para el 1-0 del Real Madrid ante Mónaco
¡Pónganse de pie! Marcos López y su genial asistencia para gol a Villarreal en Champions League
Chiquinho desata la euforia en Grecia con magistral golazo para el 1-0 de Olympiacos ante el Madrid
Descomunal golazo de Lamine Yamal en el partido de Barcelona vs Brujas por Champions League
¡Una pintura! Rashford anotó un golazo de larga distancia para el 2-0 de Barcelona sobre Newcastle
Kvaratskhelia marcó de contragolpe el 4-0 del PSG y sentenció al Inter en histórica final
