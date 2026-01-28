Barcelona igualó 1-1 ante Copenhague por la Champions League 2025-26 | ESPN/Composición: Líbero

¡Quieren la clasificación! Robert Lewandowski se lució con gran definición para el 1-1 de Barcelona

En el arranque de la segunda mitad, el atacante polaco del Barcelona venció el arco de Kotarski para ponerle emoción al cotejo y seguir luchando para entrar al top 8 de la fase liga de la Champions League.