¡Hay partido! Vangelis Pavlidis y su magnífica definición para anotar el 2-1 de Benfica ante Real Madrid
El delantero griego de Benfica apareció sobre el final del primer tiempo para ponerle emoción al encuentro frente al Real Madrid por la recta final de la fase liga de la Champions League.
¡Silenció Lisboa! Kylian Mbappé y su espléndido golazo de cabeza para el 1-0 del Real Madrid - VIDEO
Marcos López protagonizó inédito blooper en Champions League durante el Copenhague vs Nápoli
¡Una obra de arte! Kylian Mbappé y el espectacular golazo para el 1-0 del Real Madrid ante Mónaco
¡Pónganse de pie! Marcos López y su genial asistencia para gol a Villarreal en Champions League
Chiquinho desata la euforia en Grecia con magistral golazo para el 1-0 de Olympiacos ante el Madrid
Descomunal golazo de Lamine Yamal en el partido de Barcelona vs Brujas por Champions League
¡Una pintura! Rashford anotó un golazo de larga distancia para el 2-0 de Barcelona sobre Newcastle
Kvaratskhelia marcó de contragolpe el 4-0 del PSG y sentenció al Inter en histórica final
