Benfica voltea el partido y vence 2-1 al Real Madrid por la UEFA Champions League

¡Hay partido! Vangelis Pavlidis y su magnífica definición para anotar el 2-1 de Benfica ante Real Madrid

El delantero griego de Benfica apareció sobre el final del primer tiempo para ponerle emoción al encuentro frente al Real Madrid por la recta final de la fase liga de la Champions League.