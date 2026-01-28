Kylian Mbappé marcó el 1-0 del Real Madrid ante Benfica por la Champions League 2025-26 | Foto: ESPN/Composición: Líbero

¡Silenció Lisboa! Kylian Mbappé y su espléndido golazo de cabeza para el 1-0 del Real Madrid - VIDEO

El delantero francés del Real Madrid recibió una gran asistencia de Raúl Asencio para abrir el marcador en Lisboa por la recta final de la fase liga de la Champions League 2025-26.