Canal confirmado para ver Real Madrid vs Benfica por la última fecha de Champions League
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Real Madrid vs Benfica por la última fecha de la fase liga de la UEFA Champions League.
Momento de un partidazo entre Real Madrid vs Benfica en el Estadio Da Luz de Portugal por la última jornada de la fase liga de la Champions League. Dicho cotejo se llevará a cabo este miércoles 28 de enero a las 15:00 horas (21:00 horas de España) y millones de aficionados se consultan el canal de transmisión al haber 18 encuentros en simultáneo.
¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica?
Este partido de Champions League entre Real Madrid vs Benfica se transmitirá en vivo por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Del mismo modo, puedes seguir este encuentro vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus, el cual puedes sintonizarlo mediante PC, SmarTV y teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Benfica
- Argentina: FOX Sports, Disney Plus
- Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay: ESPN, Disney Plus
- Brasil: TNT, TNT Go, Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play
- Chile: ESPN Premium, Disney Plus
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univisión NOW, ViX
Convocados de Real Madrid ante Benfica.
¿Cómo llega Real Madrid?
Real Madrid viene de una importante victoria ante Villarreal por LaLiga al vencer 0-2 en La Cerámica. El cuadro blanco sigue como escolta de Barcelona y sigue en la lucha por el certamen local. En el caso de Champions League, se ubica en la tercera casilla con 15 unidades y necesita de un triunfo ante Benfica para asegurar su presencia directa a octavos de final.
¿Cómo llega Benfica?
El cuadro luso llega motivado a este encuentro tras golear 4-0 a Estrela por la Liga de Portugal, lo que les permite ubicarse en la tercera casilla del certamen local. Sin embargo, su presente en la fase liga de Champions League es totalmente ajena, ya que se ubica en la casilla 29 con seis puntos, lo que le complicad su acceso a los playoffs.
