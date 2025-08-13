- Hoy:
Martín Cauteruccio definió con categoría y marcó el 1-0 de Bolívar ante Cienciano - VIDEO
Bolívar se adelantó en el marcador ante Cienciano a los 20' gracias a Martín Cauteruccio, quien en el área remató con categoría para mandarla a guardar.
¡Locura! Gol de Cristiano Ronaldo ante Toulouse de Francia para el 1-1 en partido amistoso
Guillermo Viscarra salvó a Alianza Lima: Monumental atajada para evitar el 2-0 de Gremio
¡Centro y gol! Gustavo Martins vence a Viscarra y anota el 1-0 de Gremio sobre Alianza
Carlos Zambrano se sintió tras fuerte choque y desató la preocupación en Alianza Lima - VIDEO
¡Acarician el título! Joao Pedro marcó el 3-0 de Chelsea ante PSG en histórica final
¡Imparable! Cole Palmer marcó el 2-0 del Chelsea ante PSG en la final del Mundial de Clubes
Cole Palmer anotó un golazo para el 1-0 de Chelsea sobre PSG en la final del Mundial de clubes
¡Goleada de antología! Fabián Ruiz anota el 3-0 de PSG sobre Real Madrid y hunde a los blancos
