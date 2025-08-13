Martín Cauteruccio anotó el primer tanto de Bolívar ante Cienciano por Copa Sudamericana. | DSports

Martín Cauteruccio definió con categoría y marcó el 1-0 de Bolívar ante Cienciano - VIDEO

Bolívar se adelantó en el marcador ante Cienciano a los 20' gracias a Martín Cauteruccio, quien en el área remató con categoría para mandarla a guardar.