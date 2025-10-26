- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
Polémico gol anulado a Kylian Mbappé en el Real Madrid vs Barcelona: VAR cobró offside milimétrico
Kylian Mbappé anotó espectacular gol para el 1-0 de Real Madrid ante Barcelona, pero el VAR sorprende al anular anotación de los blancos por fuera de juego.
¡De no creer! Mbappé falló penal tras espectacular atajada de Szczęsny en Real Madrid vs Barcelona
¡Estalla el Bernabéu! Gol de Jude Bellingham para el 2-1 de Real Madrid ante Barcelona
¡Reacción 'culé'! Fermín aprovecha error de Güler y anota el 1-1 de Barcelona ante Real Madrid
¡Definición de lujo! Gol de Kylian Mbappé para festejar el 1-0 de Real Madrid ante Barcelona
¡El VAR salva a Barcelona! Lamine Yamal trabó a Vinicius, pero finalmente no se cobró penal
¡Locura! Doblete de Lionel Messi para goleada de Inter Miami: La 'Pulga' cerca a los 900 anotaciones
¡De palomita! Golazo de Lionel Messi en los octavos de final de la MLS para el 1-0 de Inter Miami
¡Rumbo a los mil goles! Cristiano Ronaldo se luce con 'pinturita' y Arabia se rinde - VIDEO
Te puede interesar