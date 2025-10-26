0
Gol anulado a Kylian Mbappé en el Real Madrid vs Barcelona. | Foto: ESPN

Polémico gol anulado a Kylian Mbappé en el Real Madrid vs Barcelona: VAR cobró offside milimétrico

Kylian Mbappé anotó espectacular gol para el 1-0 de Real Madrid ante Barcelona, pero el VAR sorprende al anular anotación de los blancos por fuera de juego.

Diego Medina
