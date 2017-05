Floyd Mayweather responde al reto de Conor McGregor: "Si queremos que pase, pasará"

El boxeador Floyd Mayweather se pronunció al respecto a la firma que realizó el peleador Conor McGregor para el 'Combate de los Billones'.

Conor McGregor, campeón de peso ligero de UFC, estampó su firma para establecer el acuerdo del llamado "Combate de los Billones" y, ante esto, solo falta que el expúgil Floyd Mayweather tome su bolígrafo y realice lo mismo para confirmar de una vez por todas esta pelea que podría convertirse en una de las mejores de la historia.

Durante su visita a Londres, Floyd Mayweahter fue invitado para la pelea entre Gervonta Davis y Liam Wals. Ya arriba en el ring se le preguntó al estadounidense sobre que opinaba de la posible lucha contra Conor McGregor tras la firma. Atención, esto fue lo que dijo 'Money': "Si McGregor y yo queremos que pase y hacemos que pase, esta pelea es algo que antes o después tendrá lugar", aseguró el estadounidense.

Luego, Floyd Mayweather aseguró que la idea de enfrentarse al irlandés no le parece nada mal para aumentar su racha invicta de 49 victorias a 50: "He tenido una gran carrera y ésta puede no haber acabado. Quién sabe si la número 50 será antes Conor McGregor".

Las negociaciones para la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor poco a poco van tomando forma. De seguro, la pelea se llevaría a cabo en un ring de boxeo y no en un octágono (jaula) de MMA.