Pedro Aquino sobre su nuevo equipo: "Me he adaptado rápido al entrenador"

Pedro Aquino y Luis Advíncula disputaron un encuentro amistoso con la camiseta del Lobos Buap de México en el inicio de la pretemporada.

Pedro Aquino va tomando protagonismo con el Lobos Buap de México. Creditos : Líbero

Pedro Aquino inició su camino en el fútbol extranjero con el mejor ánimo posible y luego de algunas semanas en México disputó un partido amistoso con el Lobos Buap. Luis Advíncula, que también milita en el equipo recién ascendido también estuvo presente en la cancha.

El exjugador de Tigres ha ayudado bastante a Aquino en su adaptación en la Liga MX. El volante de la selección peruana manifestó que se encuentra con todas las pilas puestas para debutar, ya que ha entendido perfectamente lo que quiere su técnico; así lo hizo saber en su página web.

"Acá el 'Profe' me ha dado mucha libertad para subir y bajar como lo hacía en Cristal, pero se hace más seguido el ida y vuelta. Hay más exigencia, por suerte ayudé para el gol del equipo en el amistoso que jugamos", dijo el exmediocampista de Sporting Cristal.

"Estoy feliz porque me he adaptado rápido a lo que quiere el entrenador y el equipo. Cada vez me siento mejor", agregó Aquino. Cabe mencionar que el cotejo anteriormente mencionado fue ante Querétaro y los Lobos Buap se quedaron con la victoria por 1-0.

EL DATO

Lobos Buap se enfrentará a Potros el próximo 12 de julio en otro partido amistoso.