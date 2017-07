Titularidad de Christian Cueva en Sao Paulo genera indignación de periodista brasileño [VIDEO]

Felippe Facincani no entiende la decisión de Dorival Júnior de mantener a Cueva como titular cuando está "subido de peso" y es un jugador "súper valorizado".

Christian Cueva está muy lejos de ofrecer aquel nivel con el que maravilló a todos a inicios de 2017. El peruano sufrió una complicada lesión que lo mermó físicamente y hoy todavía no logra recuperar su mejor versión futbolística cuando Sao Paulo más lo necesita al coquetear con el descenso en el Brasileirao.

A propósito del bajo nivel de Christian Cueva, el periodista de Fox Sports Radio Brasil Felippe Facincani le dio con palo al "10" del Sao Paulo y hasta criticó la decisión de Dorival Júnior de alinearlo como titular ante el Atlético Goianiense.

"Está subido de peso, no está jugando nada. Usted (Cueva) es un jugador súper valorizado, con una nota 6 máximo. Todos han tratado a Cueva como un crack cuando no lo es. Merecía ir al banco de suplentes (ante Goianiense) porque no respeta a los compañeros", opinó el periodista brasileño sobre el futbolista peruano.

Christian Cueva jugó 83' en el empate 2-2 entre Sao Paulo y Atlético Goianiense. Provocó el primer gol con un tiro libre al palo y luego de un mal error suyo llegó el tanto del empate rival. Su lugar lo tomó Gilberto.

Dorival Júnior, por su parte, defiende al peruano de las críticas. "Él (Cueva) tuvo una actuación normal dado el momento de inseguridad que tiene le equipo. El fútbol no se juega individualmente, yo no puedo culpar a nadie. Si el repite lo que él hizo hoy, yo tengo la confianza de que luego se va a recuperar en la mirada del hincha", afirmó.

Christian Cueva es seguido por clubes turcos como Fenerbahce y Besiktas.