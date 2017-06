Antoine Griezmann sobre los futbolistas homosexuales: "No salen del armario porque tienen miedo"

Los insultos serían para Antoine Griezmann el principal motivo para que los futbolistas homosexuales no revelen su opción al mundo.

El delantero francés, Antoine Griezmann dio una peculiar entrevista a ICON donde tocó temas inusuales como la homosexualidad en el fútbol. El jugador del Atlético Madrid cree que los insultos son el principal motivo para que no revelen sus opción sexual.

Antoine Griezmann, manifestó que. "No es habitual porque nos hacemos los duros y los fuertes. Los futbolistas no salen del armario porque tienen miedo a que los insulten. Si yo fuera homosexual lo diría, aunque es más fácil decir esto cuando no lo eres", explicó.

Respecto a los besos y tocamientos en el trasero entre jugadores, Antoine Griezmann agregó. "Cuando ganas algo importante se hacen esas cosas... A mí no me gusta, pero igual lo hago dentro de un año cuando gane un Mundial o una Champions...", mencionó.

Finalmente, Antoine Griezmann no ocultó su hinchaje por David Beckham "Cada vez que va a un acto hay flashes sobre él y eso indica que llama mucho la atención. Por su pelo, el traje que lleva, la clase que tiene... Eso es lo que más me gusta".

EL DATO

Antoine Griezmann decidió quedarse en el Atlético Madrid y rechazar ofertas como del Chelsea y Manchester United.