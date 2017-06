Martín Liberman a Lionel Messi: "Si no quieres jugar, mejor no vengas" [VIDEO]

Las críticas a Lionel Messi no terminan en Argentina. Martín Liberman disparó con todo el desempeño de la 'Pulga' frente a Brasil.

Martín Liberman no cede y continúa lanzando 'dardos' contra Lionel Messi. Esta vez, el periodista argentino de la cadena Fox Sports criticó la falta de compromiso de la 'Pulga', así como también contra Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala. Pero fue al delantero del Barcelona a quien recomendó "no venir a jugar" a la 'Albiceleste' tras la deslucida actuación que tuvo frente a Brasil.

"Lionel Messi no pateó al arco. Messi seguía en el viaje comercial a China. Higuaín no pateó al arco, Dybala ni la tocó. Entonces dice Avellaneda de que "necesitamos a un 'Batigol' (Gabriel Batistuta)". 'Bati' fue único en la selección de Argentina. Necesitamos a jugadores comprometidos. Y si van a jugar un amistoso que lo jueguen con ganas, si no que no vayan", dijo Martin Liberman en el programa "Debate Final" de Fox Sports.

"Yo sé que el viaje de Messi a China tenía que ver con una cuestión comercial y que la presencia en Australia también tenía que ver con una cuestión comercial y que está pensando en el casamiento y todo lo que quiere. Mejor que no vaya. Y nadie le va a decir nada. Tiene todo el derecho a descansar. Tiene todo el derecho a no ir. Un partido menor en donde no va Neymar, Dani Alves y Marcelo. Y dónde Lionel Messi que es uno de los más grandes no va. Para ir y hacer lo que hiciste mejor no vayas. Si vas juega con las ganas que ponen los otros. Lo mismo va para Dybala", añadió Martín Liberman.

Y eso no fue todo, Martín Liberman aseguró que Lionel Messi prefiere hablar con la prensa china porque le pagan: "Si en china le pagan, sí habla. Pero aquí no".

TAMBIÉN HUBO 'CAFÉ' PARA SAMPAOLI

En tanto, Jorge Sampaoli tampoco se salvó de la dura crítica de Martín Liberman por la forma en que jugó el seleccionado argentino durante el segundo tiempo.

"¿Qué hizo Jorge Sampaoli en el segundo tiempo con Brasil? Yo creo en Sampaoli, creo que es un técnico con grandes capacidades. Si no están Gallardo y Simeone, entonces Sampaoli está bien elegido. Pero en el mediocampo me pregunto "¿Para que fue Messi, Dybala e Higuaín?". No se engañen por el resultado, no estuvieron Neymar, Dani Alves y Marcelo. Aún así los brasileños nos mivieron los palos", concluyó Martín Liberman.

Incluso los compañeros de Martín Liberman aseguraron que los jugadores de Argentina le recomendaron a Jorge Sampaoli de no hablar con la prensa.