Pedro Troglio terminó con una sonrisa de oreja a oreja luego de superar a la San Martín con algunos sustos.

Universitario: Pedro Troglio terminó conforme con la actuación de su equipo

Por momentos recuperó la sonrisa, la tranquilidad que lo hacía reflexivo, buena onda, esa metamorfosis que cualquier técnico experimenta con las victorias. Pedro Troglio, aunque al final se le subió la presión con el repunte de la San Martín, terminó con los brazos abiertos y explicando lo que nadie vio.

“Fue un partido raro pero que supimos trabajar, adelantar y sostener más allá de la reacción del rival. Estoy tranquilo con lo expuesto y ahora debemos pensar en la recomposición del equipo por las bajas que tendremos para el partido con Garcilaso”.

El ingreso de Juan Vargas en el momento más álgido del encuentro denotó que Troglio no se casa con nadie. “Él pertenece al plantel y como tal está en condiciones de brindarnos su aporte. De otra cosa no sé. Yo me limito a encontrar las mejores respuestas para el equipo”.

EL DATO

“La mejor virtud de mi equipo es jugar a lo que cree...”. La frase de Pedro Troglio luego del triunfo ante la San Martín. Quizá no se entienda pero él así lo disfruta. Bien.