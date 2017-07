“Negrito” Quintero suma 6 goles y va por más. “Más allá de ser el goleador, deseo ver a la “U” campeón”, dijo.

Universitario: Alberto Quintero y su mensaje que emociona a todos los hinchas cremas

Es el hombre de moda en Universitario y gracias a su quimba y goles ya se metió en el corazón de la hinchada crema que le pide el título. El panameño Alberto Quintero dijo que pasa un gran momento, pero su mayor deseo es campeonar.

“Estoy pasando por un buen momento y lo estoy aprovechando. Hacer goles me hace bien, ayudo al equipo, haciendo lo que me pide el “profe” Troglio. Más allá de ser goleador, lo que más deseo es que Universitario sea campeón a fin de año”, señaló “Negritime” que suma ya seis goles con la camiseta crema en charla con Gol Perú.

Luego, el panameño indicó que “nos toca un momento feliz y hay que disfrutarlo, pero a seguir trabajando como quiere el profe. Nos está yendo bien así, no hay que cambiar nada, salimos de una racha negativa con tres triunfos consecutivos y quieremos más”.

EL DATO

Quintero elogió el buen partido ante Garcilaso de sus compañeros Galliquio, Fernández y Rengifo. “No juegan mucho, pero respondieron. Estamos unidos”, dijo.