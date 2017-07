Alianza Lima: Pablo Bengoechea explicó las razones del pésimo accionar de su equipo ante Sport Huancayo

Pablo Bengoechea aseguró que perdieron dos puntos y que no supieron mantener el resultado ante un equipo que le gusta tener la pelota como Sport Huancayo.

Seis goles, tres para cada equipo, aparenta que se realizó un partidazo en Matute. Sin embargo, el cuadro de Alianza Lima cometió muchos errores en la zona defensivo que permitió que Sport Huancayo se llevó un punto de Lima. El técnico 'grone', Pablo Bengoechea, explicó las razones del pésimo accionar de sus jugadores en el segundo tiempo.

Pablo Bengoechea manifestó que con el 2-0 en el primer tiempo, tenían los tres puntos asegurados pero. "No era lo que queríamos, teníamos los tres puntos asegurados, se nos escaparon dos. El partido dura noventa minutos, jugamos bien gran parte de esos minutos, defendíamos muy bien, hoy tuvimos minutos donde no hubo una buena actuación", argumentó.

Respecto a la lesión de Leao Butrón, el DT íntimo agregó. "No sé lo que iba a pasar si seguía Leao en cancha, tuvo una jugada donde recibió un golpe, lo más importante es que se encuentre bien. En su ausencia el compañero que entra tiene que estar preparado", refiriéndose al grave error de Daniel Prieto en el tercer gol de Sport Huancayo.

Sobre la tensión que ejerce los hinchas de Alianza Lima al equipo, mencionó. "Entiendo que hace mucho tiempo Alianza no sale campeón, el equipo no se tiene que poner nervioso, la gente no patea córners, no patea penales. Nos faltó mantener el ritmo, al final el equipo volvió a ser agresivo. La tensión fue de todo el equipo".

Finalmente, respecto a los polémicos penales que cobró el árbitro Carrillo, agregó. "Hay que cobrar todos, el árbitro muchas veces no puede verlo; no estoy de acuerdo cuando pide que no se agarren, tiene que dejar seguir el juego y sancionar".

EL DATO

Alianza Lima sumó 17 puntos en el Torneo Apertura y este miércoles 19 de julio enfrenta a Sporting Cristal por una fecha pendiente en el estadio Nacional.