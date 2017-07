Universitario: Diego Manicero fue ofrecido en trueque, pero rechazó ir a Municipal

El volante argentino fue ofrecido a Municipal para dejar libre un cupo de extranjero, no obstante, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Pedro Troglio tiene una obsesión y se llama Álvaro Fernández. Sin embargo y pese a que ya se tiene un acuerdo con el volante uruguayo, su llegada a Universitario no es tan fácil porque un extranjero debe salir para que se libere un cupo.

El que tiene todas las papeletas para salir es Diego Manicero, pero el primer intento de provocar su marcha fracasó. Y es que la dirigencia de Universitario le propuso un trueque a su par de Municipal. Mientras los de Ate les daban al argentino, éstos exigían al delantero Ítalo Regalado.

No obstante, Municipal no llegó a un acuerdo con Diego Manicero debido a que la directiva edil no podía costear lo que gana el volante en Ate. El argentino prefirió no resignar dinero por tener continuidad y por ahora se mantiene en Universitario.

Cabe destacar que desde Universitario aseguran que no tienen liquidez para pagar montos por jugadores de otros clubes y hoy sus opciones pasan por trueques.

Diego Manicero llegó a Universitario en 2016 y lleva 7 goles en 48 partidos con la camiseta crema.