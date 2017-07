Universitario: Álvaro Fernández será nuevo jugador crema en caso se cumpla esta condición

Enrique Rodríguez, agente del futbolista uruguayo, confirmó que las negociaciones están avanzadas con Universitario y solo están a la espera que se libere un cupo de extranjero.

Álvaro Fernández podría ser nuevo jugador de Universitario. Creditos : Internet

De no mediar inconvenientes, Álvaro Fernández será nuevo jugador de Universitario. El futbolista quiere volver a ponerse a órdenes de Pedro Troglio, ya tiene un acuerdo con el club estudiantil y solo está a la espera que se libere un cupo de extranjero para venir a Lima a poner la firma.

"Lo de la 'U' es bárbaro porque Pedro Troglio ha dirigido a Álvaro. Las negociaciones estuvieron avanzadas pero tienen que liberar un cupo de extranjero, de lo contrario no hay forma de que pueda llegar ahí. Ni bien liberen ese espacio, Álvaro está al día siguiente en Lima", sostuvo el agente del exseleccionado uruguayo a 'Radio Ovación'.

El agente también señaló que Alvaro Fernández tiene opciones de Peñarol y Rosario Central, pero pesaría la cercanía con Troglio. https://t.co/32Ksb1yEsX — Gustavo Peralta Coel (@Gustavo_p4) 14 de julio de 2017

Pese al optimismo que generan las palabras de Enrique Rodríguez, el agente de Álvaro Fernández apuró a la dirigencia de Universitario a resolver el asunto lo más pronto posible debido a que su jugador tiene ofertas interesantes de otros clubes de Sudamérica.

"Sin embargo, también le he dicho a la gente de Universitario que hay ofertas de Argentina y Uruguay que no puedo resguardar mucho, quizá en el corto plazo o 48 horas estaría viendo esa posibilidad. No obstante, la prioridad número 1 en estos momentos la tiene la 'U' por Troglio y su asistente técnico, Víctor Bernay. Las otras propuestas son de Peñarol, Rosario Central y Gimnasia y Esgrima La Plata".

Álvaro Fernández es un volante mixto, posición que Universitario adolece desde la salida de Rainer Torres, que viene de vivir su segundo ciclo en el Seattle Sounders de la MLS, aunque no ha sido indiscutible: apenas ha jugado 492 minutos repartidos en 10 partidos sin anotar un gol.

EL DATO:

Álvaro Fernández fue parte del plantel de la selección uruguaya que logró el cuarto lugar en el Mundial Sudáfrica 2010.