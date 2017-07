Juan Vargas dijo que los medios lo vieron como el “salvador” o Messi. El zurdo confesó que tiene ofertas y que podría irse al extranjero. Y sobre su sueldo, apuntó: “es simbólico”.

Universitario: Juan Vargas confiesa que viene analizando ofertas del extranjero

¡Rompió su silencio! Juan Manuel Vargas no juega, seguramente tampoco lo haga mañana ante Sport Rosario en Huaraz, pero siempre tiene algo que decir. Ayer se defendió de todos los ataques y aclaró el tema de su renovación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Universitario: Juan Vargas explicó asi si hubo o no cláusula para jugar en altura

“Cuando uno recién llega tiene que acostumbrarse a este tema de la presión mediática, ya que dicen que vienes como el salvador o Messi. Yo vine a jugar seis meses, me estoy poniendo en forma pero la lesiones me pararon”, dijo el “Loco” en entrevista con RPP.

Luego, dejó en claro que manejar opciones para volver al extranjero y podría tomarlas. “Lo que quisiera es llegar al nivel que quiero para irme tranquilo. Tengo ofertas de afuera y las estoy analizando, solo me queda divertirme porque a esta edad a uno le da sueño seguir jugando. Yo no creo en eso, pero hasta la limpia me he hecho para que me vaya bien”.

NO TE LO PIERDAS: Juan Vargas contó la verdad de la posibilidad que tuvo en jugar por el Real Madrid

Sobre su renovación por dos meses y el tema de su sueldo, manifestó que “si en el tema de mi contrato estaría recibiendo algo por lo bajo, creo que me estaría faltando el respeto a mí mismo por mentir. Estoy recibiendo un sueldo simbólico, por eso estoy hasta el 1 de agosto. Me dio igual que se hiciera público”.

EL DATO

Lo más seguro es que Juan Vargas no forme parte de la delegación para ir a Huaraz.