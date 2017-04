Universitario pone una defensa nueva para el choque ante UTC. No juegan por lesión Vásquez y Rodríguez e ingresan Aguirre y Schuler. ¿Vargas?, será guardado.

Universitario: Pedro Troglio alineará defensa nueva para choque ante UTC

Con Jerson Vásquez con un pequeño desgarro en el muslo de la pierna derecha y Alberto Rodríguez también entre algodones por una contractura, el DT Pedro Troglio tendrá que echar mano de nuevos rostros para ganarle a UTC este sábado en el Monumental.

Primero vamos con el lateral izquierdo. Vásquez fue descartado ayer por el DT durante la conferencia de prensa que dio. Otro que tampoco estará es Juan Manuel Vargas y el que jugará en esa banda será Joaquín Aguirre.

Ayer, durante el partido de práctica en el Monumental, el argentino paró el equipo y puso a Aguirre, que se mostró seguro en la marca y se proyectó bastante en ataque.

¿Qué tiene el “Mudo”? Sufre de un problema en el gemelo de la pierna derecha y ayer, por tercer día consecutivo, no entrenó a la par de sus compañeros.

“Vásquez está descartado y al “Mudo” lo vamos a esperar hasta el final”, dijo Troglio. Y es verdad, aguantarán hasta el último al experimentado zaguero. pero si no irá Werner Schuler.

El “gringo” lo reemplazó en el clásico y la hizo linda. Troglio considera que ante UTC es un partido perfecto para él y si el “Mudo” no está, va Schuler sin ningún problema, ni temores.Le tienen harta confianza.

EL DATO

Luis Tejada trabaja con el objetivo de ganarse un lugar en el esquema de Pedro Troglio, tras no jugar el clásico.