Marcelo Grioni: Audio revela que Municipal ya tenía decidido hace semanas su salida e ingreso de Ameli

Marcelona Grioni a través de un audio dejó en claro que días antes de su salida el técnico Gerardo Ameli lo llamó para decirle que fue consultado por sus servicios por dirigentes de Municipal.

Hace unos días Marcelona Grioni se convirtió en el noveno entrenador en ser cesado tras jugarse el Torneo de Verano. Líbero obtuvo un importante audio en el cual el estratega conversa con un dirigente y le hace saber que Gerardo Ameli lo llamó para indicarle que le ofrecieron el puesto.

Mediante una conversación de WhatsApp, Marcelo Grioni se comunicó con Alberto Borda, dirigente del cuadro edil y le hace saber su incomodidad ya que el entrenador de Sport Rosario lo llamó para saber su situación en el equipo.

"Lo que me faltaba para completar el día Alberto (Borda), me llamó Ameli el técnico de Sport Rosario, diciendo que lo llamaron de acá de Municipal, y bueno él quería ver mi situación, como era, como estaba, pero bueno para completar el día, así que nada todo tranquilo. Lo único que quiero es que se pongan de acuerdo que nos echen una vez por todas ya que así no se puede estar".

Como sabe días después se confirmó la salida de Grioni aduciendo un desgaste con el entrenador y consideran que buscar nuevos aires en el comando técnico sería lo mejor para el plantel.

EL DATO

Marcelo Grioni llegó el año pasado tras ser cesado en el cargo Francisco Melgar.