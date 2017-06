Alianza Lima descartó posible salida de Lionard Pajoy

Gustavo Zevallos aseguró que no ha llegado ningún oferta de Santa Fe por el atacante colombiano y le cerró la puerta a una eventual salida de Matute.

Lionard Pajoy no vive su mejor momento en Alianza Lima (no anota desde hace 5 partidos), pero aquello no le resta cartel y menos en su país, donde la prensa asegura que estaba en la lista de opciones que maneja Gregorio Pérez para reforzar el ataque del Independiente Santa Fe.

Pese a que no está en su mejor nivel, Lionard Pajoy es un futbolista que no tiene un reemplazo de peso en Alianza Lima y su aporte -más allá de los goles- es valorado por el DT de Pablo Bengoechea.

Y por el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, que aseguró ninguna oferta ha llegado a las oficinas de Matute y no piensa dejar salir al atacante de 36 años.

"Nosotros oficialmente no hemos recibido ninguna oferta. Sabe Dios quien estará detrás de eso. Es un jugador importante para nosotros, un goleador por naturaleza y es lo que más buscan los equipos", sostuvo el directivo íntimo a Alianza Lima Noticias.

Desde su llegada a Alianza Lima en 2016 luego de anotar 25 goles con Unión Comercio, Lionard Pajoy lleva 20 goles oficiales con la chompa blanquiazul. Tres han sido esta temporada (doblete ante Real Garcilaso y el otro a Sport Huancayo) en 12 juegos.

EL DATO:

Gustavo Zevallos descartó a su vez cualquier oferta por los juveniles Fuentes, Cotrina, Ramírez y Quevedo.