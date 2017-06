Diego Latorre escandaliza las redes sociales con supuestos chats con amante [FOTOS]

El exdelantero de Boca Juniors y actual comentarista de Fox Sports es el punto de las críticas y las burlas por un supuesto amorío con la actriz Natacha Jaitt.

Diego Latorre y Natacha Jaitt. Creditos : TN

Nadie se salva de los chats en Argentina. Ni futbolistas ni celebridades ni modelos ni comunicadores. Diego Latorre es un claro ejemplo. Siempre correcto y acertado en sus comentarios futbolísticos, el exfutbolista ha 'reventado' las redes sociales luego de una filtración de unos supuestos chats con una mujer que no es su esposa Yanina Latorre.

La manzana de la discordia entre Diego y Yanina Latorre es la actriz Natacha Jaitt, quien es incluso amigo de ambos. La también conductora radial acusó hace un par de días la pérdida de su celular y en las últimas horas el periodista Topo Rizzo publicó un largo hilo de diálogos (vía mensaje directo de Twitter) entre el exjugador de Boca Juniors y la citada mujer.

Los chats, bastante subidos de tono, darían entender una clara cercanía entre ambos personajes. Los mensajes han sido la comidilla de los usuarios en redes sociales y ha sido Diego Latorre el peor parado por un pedido a Natacha Jaitt que ha provocado una ola de burla de los usuarios y sus detractores. "Lleva un consolador y me pones la puntita", ha sido el detonante de un sinfín de memes sobre el exfutbolista.

El día después de la filtración de los supuestos chats entre Latorre y Jaitt ha derivado en la manifestación de Diego y su esposa ante el acoso de la prensa. "Por supuesto (que los chats son falsos), no te puedo decir nada más. Por supuesto que lo son", dijo el exfutbolista a 'Ciudad.com'. En tanto, Yanina lloró en televisión por el escándalo en el que se ha visto inmiscuida. "No me busquen porque no voy a hablar, yo hablo cuando hago algo y si yo hubiera sido la infiel, pero en esta no tengo nada que ver, así que hablen los protagonistas”, sentenció.

EL DATO:

Diego y Yanina Latorre mantiene una relación desde los 90s y tienen dos hijos: Lola y Dieguito.

Latorre pide la puntita. No me extraña que después banque el tiki tiki pic.twitter.com/7oWflkQywU — El Bidón de Branco (@elbidondebranco) 12 de junio de 2017

Latorre se junta con Natacha Jaitt y entre todas las opciones, elige meterse un consolador en el orto.. después el que decide mal es el Pity — Ta luego gente (@TaLuegoGente) 12 de junio de 2017

-Mami quien es Diego Latorre?

-Busca en Wikipedia hijo! pic.twitter.com/4CpdljSLTw — Campeón Engomado ® (@CampeonEngomado) 12 de junio de 2017

-viste el video de natacha jaitt

+a mi me ponia la puntita

-latorre estamos al aire

+ pic.twitter.com/yNHGVYIMwZ — Frani⚓ (@Franicrz) 12 de junio de 2017