Chaskibet: Gana 660 con 50 soles con jugadas combinadas en la Copa América y Eurocopa

Vive y disfruta estos días de la fiebre del fútbol con Chaskibet y las recomendaciones que Líbero te brinda para que puedas multiplicar tus ganancias con las jugadas combinadas. Aprovecha las cuotas de los partidos en la Copa América 2021 y Eurocopa 2021.

Hoy domingo 27 de junio la Selección Peruana buscará su clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2021. Para ello, deberá vencer o igualar ante Venezuela en Brasilia.

Si la Selección Peruana cae con Venezuela, deberá esperar que Ecuador no le gane a Brasil para sellar así su pase a la siguiente etapa del torneo. Ambos compromisos se disputarán a partir de las 4 de la tarde (hora peruana).

Hoy la Eurocopa 2021 también tendrá acción con dos duelos, hablamos de Países Bajos vs República Checa y Bélgica vs Portugal. Revisa las mejores cuotas que presenta Chaskibet.

COMBINADA 1

Bélgica vs. Portugal (L) 2.38

Atlanta Utd vs. New York Red Bulls (L) 2.13

Países Bajos vs. República Checa (L) 1.65

Gremio vs. Fortaleza (L) 1.81

Venezuela vs. Perú (V) 2.44

Cuota: 36.94 | Apuesta: 10 soles | Ganancia: 369.41 soles.

COMBINADA 2

Brasil vs. Ecuador (+2.5 goles) 1.77

Bélgica vs. Portugal (+1.5 goles) 1.34

Palmeiras vs, Bahía (L) 1.61

New York City vs. DC United (L) 1.57

Ceará vs. Sao Paulo (EV) 1.39

Cuota: 8.33 | Apuesta: 20 soles | Ganancia: 166.67 soles.

COMBINADA 3

Juventude vs. Flamengo (V) 1.41

FC Dallas vs. New England Revolution (LE) 1.46

Bélgica vs. Portugal (LE) 1.37

Países Bajos vs. República Checa (L) 1.65

Venezuela vs. Perú (EV) 1.33

Cuota: 6.19 | Apuesta: 30 soles | Ganancia: 185.67 soles.