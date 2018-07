Roger Federer tras quedar eliminado de Wimbledon: "La meta es volver aquí el año que viene"

Ante la sorpresa de todos, Roger Federer quedó eliminado del Wimbledon, tras caer ante el sudafricano Kevin Anderson en los cuartos de final del torneo, a pesar de haber iniciado el duelo como favorito con un contundente ‘match point’, razón por la que el suizo se declaró decepcionado por el resultado.

"Claro que es decepcionante perder después de ganar los dos primeros sets y tener un punto de partido. Pero ya he estado en esta posición ante. Sabía qué energía poner en el quinto. Para ser sincero, no tuve fatiga mental. Ahora me siento horriblemente fatigado. Es terrible, pero así son las cosas", manifestó el Federer.

PUEDES VER: Juan Martín del Potro 2-3 Rafael Nadal: 5to Set de Wimbledon 2018 [EN VIVO]

Asimismo, Roger Federer reconoció que no recuperar su mejor estado físico fue determinante para quedar fuera de la etapa semifinal del Wimbledon, sin embargo, se proyecta para volver mejor en la competencia del 2019.

NO TE PIERDAS: Novak Djokovic venció a Kei Nishikori y clasificó a la semifinal del Wimbledon

"No sé cuánto me va a costar recuperarme. Puede que mucho o puede que media hora. El objetivo es volver el año que viene. No llamaría a esto un trabajo sin acabar" dijo Federer. "Siento que he conseguido grandes cosas en el pasado. Estoy bien, solo decepcionado ahora mismo", sentenció el ocho veces campeón del Grand Slam en All England.

EL DATO

Roger Federer se consagró campeón del Wimbledon, el año pasado.