Juan Martín del Potro vs Rafael Nadal EN VIVO: hora, fecha y canales de transmisión por los cuartos de final de Wimbledon

Juan Martín del Potro enfrenta a Rafael Nadal por los cuartos de final de Wimbledon este miércoles 11 de julio a las 9:00 a.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en la cancha central y para que no te pierdas el enfrentamiento te dejamos los canales que transmitirán este partido.

'Delpo' llega como puesto 4 en el ranking de la ATP, habiendo derrotado al francés Simon Gilles por (7-6, 7-6, 5-7 y 7-6). De vencer a Rafa, el ‘tandilense’ se ubicaría en el tercer lugar por primera vez en su carrera. La última vez que Juan Martín venció al español fue en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Por otro lado, Nadal viene como el número 1 del mundo. La ‘fiera’ derrotó al checo Jiří Veselý por (6-3, 6-3, 6-4). El español se encuentra en uno de sus mejores momentos y aprovechará esta oportunidad en una fase que no consigue jugar desde el 2011, donde llegó hasta la final del abierto londinense contra Novak Djokovic.

Este promete ser un duelo de infarto, ya que el español ha ganado todos los sets que disputó en el presente Grand Slam, mientras que el argentino solo perdió 1 set. Del Potro y Nadal se han enfrentado en 15 ocasiones, donde el ‘matador’ ha salido victorioso 10 veces, mientras que el argentina triunfó en 5 encuentros.



HORARIOS DEL JUAN MARTÍN DEL POTRO - RAFAEL NADAL

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9:00 a.m.

Estados Unidos: 9:00 a.m. (ET) / 6:00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10:00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11:00 a.m..

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4:00 p.m.

CANALES DEL JUAN MARTÍN DEL POTRO - RAFAEL NADAL:

ESPN 2

Movistar Deportes

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL JUAN MARTÍN DEL POTRO - RAFAEL NADAL?

En Internet el duelo entre Juan Martín del Potro - Rafael Nadal, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.