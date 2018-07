Pacquiao vs. Matthysse EN VIVO ONLINE: La pelea del año por el título Mundial welter [GUÍA DE CANALES]

Manny Pacquiao y Lucas Matthysse se enfrentarán este domingo 14 de julio en el Axiata Arena de Kuala Lumpur, Malasia por el Campeonato Mundial de peso wélter de la AMB. La denominada pelea del año se transmitirá EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana) por señales de TNT Sports, Combate Space, DirecTV y Libero.pe.

El popular ‘Pac-man’ llega al combate con dos victorias y una derrota desde su caída ante Floyd Mayweather en Las Vegas el pasado mayo del 2015. Sin embargo, la leyenda filipina volvió del retiro para continuar en el mundo del boxeo y tiene la oportunidad de obtener un nuevo cinturón.

PUEDES VER: Pacquiao vs Matthysse EN VIVO ONLINE: horario, transmisión y canales TV: por el cinturón wélter desde Kuala Lumpur

No obstante, Pacquiao tendrá al frente al zurdo argentino, que posee dos triunfos consecutivos ante Emmanuel Taylor y Tewa Kiram. El apodado 'Máquina' sabe que gane o pierda tendrá la chance de una revancha y probablemente se mude a territorio norte estadounidense.

La tan ansiada lucha está pactada para que los aficionados norteamericanos y del resto del continente puedan verla en el horario nocturno ya acostumbrado. Para los seguidores asiáticos será el domingo por la mañana debido a la diferencia horaria.

NO TE LO PIERDAS: Manny Pacquiao vs. Lucas Matthysse EN VIVO: por el título mundial welter AMB

HORARIOS DEL PACQUIAO VS. MATTHYSSE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos: 10.00 p.m. (ET) / 7.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 a.m. (Domingo 15)

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 5.00 a.m. (Domingo 15)

CANALES DEL PACQUIAO VS. MATTHYSSE

Perú: Combate Space, DirecTV

Estados Unidos (Nueva York): FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Colombia: Combate Space, DirecTV Sports

Ecuador: RTS, DirecTV Sports, Combate Space

México: Combate Space, DirecTV, Televisa y TV Azteca

Argentina: Combate Space, DirecTV, TNT Sports

España: DirecTV, beIN Sports

Uruguay: Combate Space, DirecTV

Chile: Combate Space, DirecTV

Costa Rica: Combate Space, DirecTV, Sky, Movistar

Ecuador: RTS, DirecTV Sports, Combate Space