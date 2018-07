Mexicana Alegna Gonzáles logró histórica medalla de oro en el Mundial Sub-20 de atletismo

La atleta mexicana, Alegna Gonzáles, hizo historia en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 que se realiza en Tampere, Finlandia.

WATCH - Alegna Gonzalez of Mexico taking gold in the women's 10,000m race walk world U20 championships in Tampere#IAAFworlds pic.twitter.com/rBr2zO17N6