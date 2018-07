Lucca Mesinas triunfa en Hurley Surf de Acapulco

La séptima edición del Hurley Surf Open Acapulco QS 1,000 coronó al peruano Lucca Mesinas quien logró su segunda victoria en el QS de este año, pues la anterior fue en el Barbados Surf Pro (QS 3.000).

Lucca Mesinas tuvo que superar una dura jornada, primero enfrentando, en cuartos de final, a uno de los mejores surfistas de México, Dylan Southworth. Luego en semifinales se encontró con Alonso Correa, a quién sacó de juego por un reducido margen. Y ya en la final se impuso sobre el estadounidense Cole Houshmand.

Ahora, Mesinas se prepara para una gran segunda mitad a la que llega actualmente en el puesto 27 del ranking WQS después de ganar en Acapulco, además de posicionarse como el #1 del circuito WSL North America.

"Me dirigiré directamente a California, donde he estado entrenando el mes pasado antes de este, y me prepararé para el US Open", comentó Lucca Mesinas después de su triunfo en territorio azteca.

EL DATO

Alonso Correa sería sembrado en el próximo QS 10,000 de California en la que puede cerrar un gran 2018. El peruano es el nuevo lider ranking Sudamericano WSL.